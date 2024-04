Pri zámene pacientiek pochybil zdravotník, tvrdí pražská nemocnica

Praha 4. apríla (TASR) - Pri zámene pacientiek v pražskej Fakultnej nemocnici Bulovka pochybil konkrétny zdravotník, ktorý v dokumentácii neodhalil nezrovnalosti. Vyplynulo to z prvých záverov interného vyšetrovania nemocnice, TASR informuje podľa portálu Novinky.cz.



Nešlo o systémovú chybu, ale "došlo k ľudskému zlyhaniu", povedal riaditeľ nemocnice Jan Kvaček. Pochybenie urobili dvaja zamestnanci, jeden zostáva naďalej mimo službu. Ďalší bude pracovať pod dohľadom.



Podľa nemocnice zdravotníci nedodržali stanovený postup. Zatiaľ čo prvý z nich v čakárni mohol urobiť chybu pri vyvolaní mena, keď pacientka mala reagovať na meno niekoho iného, ďalší zdravotník v poradí si mal pri kontrole zdravotnej dokumentácie problém všimnúť. A to sa podľa prvých zistení analýzy hlavných príčin nestalo. Analýza potrvá ešte niekoľko týždňov.



Situácia je podľa portálu Novinky.cz zvláštna, pretože poškodená pacientka spolupracovala pri zákroku, ktorý pre ňu nebol plánovaný. Kyretáži predchádza podanie anestézie a zahŕňa potrebné prípravy pred zákrokom, podanie liekov alebo vyšetrenie.



Personál Fakultnej nemocnice Bulovka vykonal v pondelok 25. marca potrat zdravej žene v štvrtom mesiaci tehotenstva, pretože si splietol pacientky. Údajne sú to dve cudzinky, ktoré trvalo žijú v Česku.



Tehotná žena išla na bežnú kontrolu, kým druhej žene mali lekári urobiť zákrok, ktorý sa vykonáva napríklad pri liečbe chorej maternice, ale je možné ním tiež ukončiť tehotenstvo. Plod mal podľa vyjadrenia tlačovej hovorkyne nemocnice 16 týždňov. Došlo však k zámene a žena, ktorá prišla na bežnú kontrolu, v dôsledku zákroku potratila.