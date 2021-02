V Česku pribudlo 11 553 prípadov nákazy

Praha 19. februára (TASR) - Česká vláda od pondelka 22. februára neotvorí všetky obchody. Dôvodom je pretrvávajúca nepriaznivá pandemická situácia a šírenie britského variantu koronavírusu v krajine. Informoval o tom v piatok na Twitteri minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček.



Vláda podľa ministra vnútra Jana Hamáčka o otváraní všetkých prevádzok ani nehlasovala, uviedla spravodajská televízia ČT24. Hamáček spolu s českým premiérom Andrejom Babišom ešte vo štvrtok povedali, že v súčasnej situácii uvoľňovanie opatrení neschvaľujú.



Minister zdravotníctva Jan Blatný v piatok na tlačovej konferencii po zasadaní vlády oznámil, že v pondelok bude vydané opatrenie, ktoré bude nariaďovať nosenie respirátorov FFP2, nanorúšok alebo dvoch na sebe nasadených chirurgických rúšok v miestach s vysokou koncentráciou ľudí, ako sú obchody, MHD alebo nemocnice. Zároveň potvrdil, že ďalšie obchody sa v pondelok otvárať nebudú a vláda bude v utorok pokračovať v rokovaniach s opozíciou s cieľom nájsť cestu, ako presadzovať opatrenia na základe celospoločenského konsenzu.



Minister Havlíček navrhoval zrušenie zákazu predaja pre maloobchodníkov, avšak za sprísneného režimu. Zamestnanci obchodov by museli povinne nosiť respirátory typu FFP2 a v platnosti by naďalej zostalo povinné dodržiavanie rozstupov či obmedzenie jeden zákazník na 15 metrov štvorcových predajnej plochy.



Vo štvrtok pribudlo v Česku 11.553 nových prípadov nákazy koronavírusom. Je to o 2546 viac než pred týždňom, vyplýva z najnovších údajov českého ministerstva zdravotníctva. Ako píše server iDNES.cz, v Česku už tretí deň po sebe pribudlo viac ako 10.000 infikovaných.



Reprodukčné číslo, čiže ukazovateľ rýchlosti šírenia pandémie, stúplo z 1,1 na 1,15. Rizikové skóre protiepidemického systému (PES) sa znížilo na 75 bodov, čo zodpovedá štvrtému z piatich stupňov opatrení.



Počet hospitalizovaných stúpol na 6343, z toho je 1258 pacientov vo vážnom stave.



Počet aktívnych prípadov nákazy stúpol na 112.305, úmrtí pribudlo najmenej 90. Česko od začiatku pandémie zaznamenalo 1.134.957 prípadov nákazy a 18.913 súvisiacich úmrtí.



V stredu pribudlo v ČR 16 341 zaočkovaných, celkovo ich je 519 757.