Počet infikovaných v Česku klesá, za pondelok evidujú 11.896 prípadov

Praha 14. decembra (TASR) - Testy v Česku potvrdili v pondelok 11.896 prípadov nákazy koronavírusom. Je to o 3643 infikovaných menej než pred týždňom a zároveň najmenej vo všedný deň za posledné štyri týždne. Vyplýva to z údajov ministerstva zdravotníctva, na ktoré sa odvolal portál Novinky.cz.



Počas pondelka vykonali v ČR 77.271 PCR testov a 29.876 antigénových testov.



Nákaza v Česku pomaly ustupuje a dokazuje to aj klesajúca týždňová incidencia, teda počet nakazených na 100.000 obyvateľov v sedemdňovom sledovanom období. V súčasnosti je v Česku incidencia na úrovni 817.



Spomaľovanie nákazy sa prejavuje tiež v jednotlivých regiónoch. Počet infikovaných na 100.000 obyvateľov v týždennom sledovanom období postupne klesá, ale zatiaľ je zlá situácia v Žďári nad Sázavou (1104,79), Ústí nad Labem (1040,02), Svitavách (1032,69), Třebíči (1021,42), Uherskom Hradišti (1008,59).



V nemocniciach sa nachádza 5908 pacientov s ochorením COVID-19, z nich 996 je vo vážnom stave.



Počas pondelka zomrelo v ČR v súvislosti s koronavírusom 56 ľudí. Od začiatku pandémie má nákaza 34.697 obetí, informuje portál Novinky.cz.