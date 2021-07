Reprodukčné číslo v Česku je najvyššie od januára

Praha 2. júla (TASR) - V Česku pribudlo za štvrtok 164 novonakazených koronavírusom, čo je viac než minulý týždeň. Reprodukčné číslo vzrástlo na hodnotu 1,25 a je najvyššie od 5. januára, keď dosiahlo 1,28. Informácie priniesol spravodajský portál Novinky.cz.



V stredu mala ČR potvrdených 137 prípadov infekcie, minulý štvrtok to bolo 96 prípadov. Reprodukčné číslo (R0) udáva priemerný počet ľudí, ktorých nakazí jeden pozitívne testovaný.



Počet osôb, ktoré v Česku zomreli v súvislosti s ochorením COVID-19, narástol na 30.308. V nemocniciach je s covidom hospitalizovaných 50 pacientov, pričom deväť z nich sa nachádza vo vážnom stave.



Priemerný počet potvrdených prípadov na 100.000 obyvateľov za posledný týždeň je osem.



Česko je podľa počtu nakazených koronavírusom za 14 dní dvadsiate z 27 členských štátov Európskej únie. Najhoršia situácia je Cypre, ktorý má o 85 percent prípadov viac než pred týždňom.



Česká vláda vo štvrtok zareagovala na zhoršenie vývoja pandémie – sprísnila spôsob preukazovania bezinfekčnosti a ohlásila zavedenie testov pri návrate do ČR zo zahraničia. Bez testu po dovolenke v cudzine nebudú môcť ľudia ísť do práce. Zmeny si vynútili obavy z delta variantu koronavírusu a budú platiť od piatka 9. júla. Šírenie nákazy sa začalo v ČR zrýchľovať, zdôraznili Novinky.cz.



Vo štvrtok podali v ČR 106.120 očkovacích látok proti koronavírusu. Celkovo bolo dosiaľ podaných 8.350.097 dávok vakcín.