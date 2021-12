V Česku pribudlo 19.482 nových nakazených koronavírusom

Praha 8. decembra (TASR) - V Česku pribudlo za utorok 19.482 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o 4042 menej než deň predtým. Je to zároveň šiesty raz za sebou, čo je počet novoinfikovaných nižší, než bol týždeň dozadu. Informoval o tom v stredu ráno spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva.



V Českej republike zaznamenali i mierny pokles počtu hospitalizovaných pacientov s covidom. Aktuálne je v nemocniciach 6670 ľudí s koronavírusom, z toho 1040 je vo vážnom stave. Oproti údajom za rovnaký deň z minulého týždňa klesol celkový počet osôb s COVID-19 v nemocniciach o 331 a počet ťažkých prípadov sa znížil o 77.



Takisto poklesla hodnota sedemdňovej incidencie – na 100.000 obyvateľov evidujú v krajine 1025 nakazených. Je to najmenej za viac než dva týždne. Naďalej sú najviac zasiahnuté oblasti na východe Česka, a to konkrétne moravské kraje Zlínsky, Olomoucky a Vysočina.



Vysoké zostávajú v Česku počty úmrtí na covid. Za posledný týždeň podľahlo tomuto ochoreniu v priemere 107 ľudí denne. Od začiatku decembra v dôsledku koronavírusu prišlo o život 747 ľudí, čo je dvojnásobný počet než za celý október. Od začiatku pandémie vlani v marci zomrelo v ČR na covid 34.034 osôb. Celkovo sa nakazilo 2,28 milióna ľudí, pričom zhruba 86 percent z nich sa už vyliečilo.



Zdravotníci v utorok podali v ČR viac ako 90.000 dávok očkovacích látok, ich celkový počet tak presiahol 14 miliónov.