V Česku pribudlo 42 nakazených, uvoľňujú ďalšie opatrenia

Praha 14. júna (TASR) - V Česku pribudlo za nedeľu 42 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Je to o viac než polovicu menej než v nedeľu minulý týždeň, keď pribudlo 96 nakazených. Zároveň je to najmenej za deň skoro za celý uplynulý rok, napísal v pondelok spravodajský portál iDNES.cz.



V nedeľu podľa údajov českého ministerstva zdravotníctva zomrel s ochorením COVID-19 jeden človek, konečné číslo sa však ešte môže po aktualizácii zvýšiť. Nákaze už tak v Česku podľahlo 30 226 ľudí.



Kapacita na vonkajších kultúrnych či športových akciách je v ČR od pondelka už bez obmedzení; vo vnútorných sálach môžu usporiadatelia stále využiť len polovicu kapacity a diváci budú musieť sedieť. Vonku už je možné predávať aj lístky na státie s tým, že na každého diváka musia vyjsť štyri štvorcové metre.



České ministerstvo zahraničných vecí od 14. júna aktualizovalo tzv. cestovateľský semafor. Poľsko, Rumunsko a Monako sa presunuli do zelenej kategórie a cestovať z nich do Česka tak možno bez obmedzenia. Ľahšie bude tiež cestovanie z Chorvátska, Švajčiarska a Estónska.



Jednoduchšie budú aj cesty na Slovensko. Od pondelka bude možné do tejto krajiny cestovať už 22 dní po prvej dávke očkovania. Slováci tiež súhlasili s tým, že budú uznávať české testy, píše spravodajský server tn.nova.cz.