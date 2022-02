V Česku pribudlo 43.307 novoinfikovaných, hospitalizácie mierne klesli

Praha 3. februára (TASR) - České laboratória odhalili za uplynulých 24 hodín 43.307 novoinfikovaných, čo je o 11.375 menej ako v rovnaký deň pred týždňom. Počet hospitalizovaných mierne klesol na 2856. TASR o tom informuje na základe údajov zverejnených vo štvrtok ráno na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Hodnota sedemdňovej incidencie tiež mierne klesla z rekordných 2483 zaznamenaných v utorok na 2377 v stredu.



Hygienici zaznamenali tiež 7367 osôb s podozrením na tzv. reinfekciu, ktoré však nie sú zahrnuté do vyššie spomenutej bilancie.



Podľa predbežných údajov, ktoré sa v prípade aktualizácie v priebehu dňa môžu ešte zvýšiť, pribudlo v ČR aj 18 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19.



Súčasná vlna epidémie v Česku by v najbližšom čase mala podľa prognóz vyvrcholiť a postupne slabnúť, píše spravodajský server Novinky.cz.



Za 14 dní sa skončí povinné plošné testovanie vo firmách aj v školách. Od 9. februára nebude potrebné preukázať sa certifikátom o očkovaní alebo prekonanej nákaze v reštauráciách či baroch. V platnosti však naďalej zostane povinnosť nosiť respirátory v interiéroch aj obmedzenie počtu účastníkov na hromadných akciách.



Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila v stredu neskoro večer - po takmer dvojdňovom rokovaní - novelu pandemického zákona. Rozširuje okruh činností, ktorých sa budú môcť vyhlásené protiepidemické opatrenia týkať. Úrady by vďaka nej tiež mohli nariadiť napríklad testovanie na koronavírus podnikateľom, študentom, žiakom a predškolákom, nielen zamestnancom a iným pracovníkom.



Nariadenie izolácie alebo karantény by mohli príslušné orgány oznamovať ľuďom aj telefonicky alebo krátkou textovou správou. Možnosť vydávať opatrenia pre svoje rezorty majú v súlade s novelou dostať aj ministerstvá obrany a vnútra.