V Česku pribudlo 5824 nakazených covidom

Praha 28. októbra (TASR) – V Česku pribudlo za stredu 5824 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o zhruba 2550 viac než pred týždňom. Informoval o tom vo štvrtok ráno spravodajský server iDNES.cz.



Pandémia COVID-19 si v Česku vyžiadala už 30.689 obetí na životoch – v posledných dňoch evidujú znova dvojciferné počty úmrtí. Od pondelka do stredy zomrelo v ČR v dôsledku nákazy koronavírusom 43 osôb, počas prvých troch dní minulého týždňa 28. Celkovo sa nakazilo 1.747.701 osôb.



V nemocniciach je s covidom hospitalizovaných 1277 pacientov (nárast o 17), 167 z nich je v ťažkom stave. Koncom roka očakáva riaditeľ českého Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek približne 2000 hospitalizovaných pacientov s covidom. Ako poznamenal iDNES.cz, bolo by to stále omnoho menej než vlani v marci, keď v nemocniciach v najhoršej situácii ležalo až 9500 ľudí, z ktorých vyše 2000 bolo v ťažkom stave.



Hodnota sedemdňovej incidencie nákazy sa oproti predošlému dňu zvýšila o 24 – na 270 nakazených na 100.000 obyvateľov. V piatich regiónoch ČR je incidenčné číslo vyššie než 300, pričom najvyššiu hodnotu (viac ako 412) evidujú v Olomouckom kraji, nasledujú Moravskosliezsky kraj (381), Juhočeský (359), Juhomoravský (337) a Praha (322).



Tento alebo budúci týždeň sa podľa predpovede, ktorú v utorok predstavil riaditeľ ÚZIS-u Dušek, hodnota incidencie v ČR dostane na hodnotu 300 infikovaných na 100 000 obyvateľov.