V Česku epidémia mierne spomaľuje, pribudlo 7600 nových nakazených

Praha 27. marca (TASR) - V Česku v piatok laboratóriá potvrdili 7654 nových prípadov nákazy koronavírusom. Ide o pokles o 300 oproti štvrtku a je to tiež o 2000 menej než v rovnaký deň pred týždňom. Vyplýva to zo sobotňajších údajov ministerstva zdravotníctva, informoval spravodajský server TN.cz.



V krajine sa mierne znížilo reprodukčné číslo naznačujúce šírenie nákazy, ktoré je aktuálne na hodnote 0,79, teda najnižšej od 18. januára, uviedol server Novinky.cz.



Rizikové skóre českého protiepidemického systému PES v sobotu kleslo na 56 bodov zo 100 možných, čo je najnižšia hodnota od októbra minulého roka. Zodpovedá to tretiemu z piatich stupňov pohotovosti na základe PES, ktorý chce vláda ešte pred Veľkou nocou upraviť, pretože opatrenia nastavené podľa tohto systému nie sú postačujúce proti šíreniu nákazlivejších variantov koronavírusu.



K sobotňajšiemu ránu bolo v českých nemocniciach hospitalizovaných s covidom 7858 ľudí. Vo vážnom stave bolo 1845 pacientov, čo je menej ako v predošlých dňoch.



Za piatok tiež v Česku hlásili podľa predbežných údajov úmrtie 67 ľudí testovaných pozitívne na koronavírus SARS-CoV-2. Celkový počet úmrtí v krajine dosiahol 25.778.



Počas piatka v ČR podali 39.445 dávok vakcín proti covidu. Jednou dávkou už zaočkovali viac ako 1,5 milióna českých občanov, dve dávky dostalo vyše 400.000 ľudí.