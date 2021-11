V Česku pribudlo 8244 nakazených, najviac za ktorúkoľvek nedeľu

Praha 22. novembra (TASR) - V Česku odhalili v nedeľu testy 8244 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je dosiaľ najvyšší prírastok za ktorúkoľvek nedeľu od začiatku pandémie. Za posledných šesť dní pritom pribudlo 100.000 nakazených a od začiatku pandémie už v ČR zaznamenali približne dva milióny infikovaných. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva.



V porovnaní s predošlým týždňom stúpol počet nakazených o takmer 2600 a sedemdňová incidencia dosiahla rekordnú hodnotu, a to 1002, uvádza televízia ČT24. Podľa portálu ourworldindata.org je Česká republika siedmou najzasiahnutejšou krajinou, čo sa týka pomerného počtu nakazených, a v sedemdňovej incidencii je na štvrtom mieste sveta. Hodnotu nad 1000 vykazuje len Slovensko, Slovinsko, Rakúsko a Česko.



Najvyššiu incidenciu v rámci Česka má Olomoucký kraj s 1426 prípadmi. V nemocniciach je v tejto krajine aktuálne celkovo 4885 covidových pacientov.



Od pondelka začali v ČR platiť prísnejšie epidemiologické obmedzenia. Na celom území krajiny platí povinné testovanie neočkovaných zamestnancov a plošné každotýždenné testovanie žiakov a študentov základných a stredných škôl. Vláda odporučila prácu z domu pre zamestnancov štátnych úradov.



Od pondelka sa v ČR už neuznávajú – až na stanovené výnimky – testy na COVID-19 ako potvrdenie o bezinfekčnosti. Pri vstupe do prevádzok, kde sa poskytujú služby, na hromadné podujatia alebo do gastronomických a ubytovacích zariadení sa ľudia budú musieť preukázať dokladom o kompletnom očkovaní proti covidu alebo potvrdením, že túto chorobu v posledných šiestich mesiacoch.