Nemocnice v Česku sa zapĺňajú, v pondelok pribudlo 9253 nakazených

Praha 9. novembra (TASR) - V Česku pribudlo za pondelok 9253 nových prípadov nákazy koronavírusom - je to o 1660 viac ako pred týždňom. V nemocniciach je hospitalizovaných 3114 pacientov s covidom, čo je najviac od apríla. Informoval o tom v utorok spravodajský portál ČT24 s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



Vo vážnom stave je 440 ľudí nakazených covidom. Za pondelok sa počet obetí pandémie zvýšil o 22, vzhľadom na neskoršie aktualizácie údajov však tento počet môže ešte vzrásť. Dosiaľ si ochorenie COVID-19 vyžiadalo v Českej republike 31.173 úmrtí.



Sedemdňová incidencia nákazy (počet infikovaných na 100.000 obyvateľov) je na úrovni 514, zvýšila sa o 15. V súčasnosti je najhoršia epidemická situácia na Morave, v Sliezsku a v južných Čechách; najmenej nakazených evidujú naopak v Karlovarskom kraji.



V utorok rokuje o možnom sprísnení protipandemických opatrení v ČR centrálny riadiaci tím. Hlavná hygienička Pavla Svrčinová môže okrem iného navrhnúť nosenie respirátorov i v ďalších priestoroch. Zároveň do úvahy pripadá i to, že ako dôkaz bezinfekčnosti sa už nebudú uznávať ani PCR testy.



Minister zdravotníctva Adam Vojtěch má o šírení covidu rokovať s hajtmanmi českých krajov a zaoberať sa má i situáciou v nemocniciach a na školách. V uplynulej dobe rezort zdravotníctva nariadil plošné testovanie neočkovaných žiakov, avšak od budúceho pondelka už ďalšie takéto testovanie neplánuje. Ministerstvo školstva sa chce preto zoznámiť so stratégiou rezortu zdravotníctva v tejto záležitosti do budúcnosti, keďže nakazených stále pribúda.