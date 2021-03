V Česku pribudlo takmer 12 000 nakazených

Praha 18. marca (TASR) - V Českej republike zaznamenali v stredu 11.928 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 2600 menej než pred týždňom. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



Reprodukčné číslo vírusu, ktoré určuje, koľko osôb v priemere nakazí jeden infikovaný, sa za uplynulý deň kleslo z hodnoty 0,97 na 0,91. Ak stúpne nad hodnotu jedna, znamená to, že epidémia sa zrýchľuje.



Index rizika českého protiepidemického systému (PES) zostáva piaty deň po sebe úrovni 71 bodov. Ako pripomína iDNES, pôvodne sa týmto indexom mali riadiť opatrenia proti šíreniu nákazy, no hlavným ukazovateľom je teraz pre vládu naplnenosť nemocníc. Do budúceho týždňa by však mala vzniknúť upravená podoba PES s jasnými kritériami pre uvoľňovanie opatrení. Uvoľniť obmedzenia bude podľa nedávnych vyjadrení ministrov možné, až keď počet hospitalizovaných klesne zhruba na 3000 - teda približne na tretinu súčasného stavu.



Aj keď počet denných prírastkov v medzitýždennom porovnaní v posledných dňoch klesá a reprodukčné číslo sa drží pod hodnotou jedna, v nemocniciach je rekordný počet pacientov s ochorením COVID-19 vrátane tých s ťažkým priebehom. Hospitalizovaných je aktuálne 8910 ľudí, stav 1989 z nich je vážny.



V ČR podľa ministerstva zdravotníctva od začiatku pandémie potvrdili 1.439.019 prípadov nákazy koronavírusom a 24.117 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. V stredu pribudlo podľa neúplných údajov najmenej 107 úmrtí.



V Česku bolo celkovo podaných 1.215.430 dávok vakcín proti novému koronavírusu. Obe dávky dostalo 328.965 ľudí. V stredu podali 42.338 dávok vakcíny.