ČR pridalo na svoj sankčný zoznam ruského podnikateľa Obnosova

Praha 16. augusta (TASR) - Česká vláda pridala na vnútroštátny sankčný zoznam ruského podnikateľa Borisa Obnosova a jeho príbuzných, manželov Rostislava a Olgu Zorikovových. Aktuálne je tak na tomto zozname šesť osôb. V stredu na to upozornil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Obnosov je generálny riaditeľ štátneho holdingu KTRV, ktorý vyrába zbraňové systémy a dodáva ich ruským ozbrojeným silám. Manželia Zorikovoví majú z rodinnej väzby na Obnosova osobný prospech. Podľa českej diplomacie vlastnia v ČR luxusné nehnuteľnosti a autá. Zorikov má v Česku podľa serveru iRozhlas trvalý pobyt.



"Ruský oligarcha, ktorý stojí za výrobou rakiet, ktoré zabíjajú nevinných Ukrajincov, musí niesť následky. Rovnako ako tí, ktorí si v Česku užívajú luxus za peniaze z obchodu so smrťou," uviedol minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Zaradenie na český sankčný zoznam znamená, že pre takúto osobu platí zákaz vstupu či pobytu na území ČR, používanie jej finančných prostriedkov v ČR či zmrazenie jej majetku v ČR.



Aby vláda mohla niekoho na sankčný zoznam zaradiť, musel sa dopustiť alebo sa dopúšťa konania, ktoré je postihnuteľné podľa sankčných režimov EU. "V tomto konkrétnom prípade máme k dispozícii dôkladné zdokumentovanie činnosti narušujúcej alebo ohrozujúcej územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny," dodala česká diplomacia.



Okrem najnovších mien sú na českom sankčnom zozname aj moskovský patriarcha Kirill a ruský podnikateľ Vladimir Jevtušenko so synom Felixom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)