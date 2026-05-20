ČR prijme Američana, ktorý bol v kontakte s nakazenými ebolou
Autor TASR
Washington/Praha 20. mája (TASR) - Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uviedlo, že Česko prijme jedného amerického občana a Nemecko ďalších päť, ktorí boli v blízkom kontakte s osobami nakazenými ebolou v Konžskej demokratickej republike (KDR). CDC zároveň potvrdilo, že jedna už nakazená osoba podstúpi liečbu v Nemecku, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Nemecko už skôr v utorok oznámilo, že sa pripravuje na liečbu pacienta v najväčšej univerzitnej nemocnici v Berlíne po tom, čo USA požiadali krajinu o pomoc. Podľa nemeckého ministerstva zdravotníctva prijmú amerického občana na špecializovanom izolovanom oddelení nemocnice Charité.
Šesť ďalších osôb, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými, sa pripravuje na tranzit do Európy, povedal novinárom počas telefonickej konferencie predstaviteľ CDC. „Tieto osoby cestujú do Európy... a počas monitorovacej fázy budú v karanténe,“ povedal predstaviteľ. Jedna osoba pôjde do Českej republiky a ostatné do Nemecka, upresnil.
České ministerstvo zdravotníctva na sociálnych sieťach potvrdilo, že sa pripravuje na prijatie pacienta, ktorý bude prevezený do Fakultnej nemocnice Bulovka. Zariadenie sa špecializuje na vysoko nebezpečné nákazy. Rezort takisto zdôraznil, že prijatie tejto osoby nepredstavuje riziko pre občanov ČR.
Počet obetí epidémie eboly v KDR, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila za medzinárodný stav núdze v oblasti verejného zdravia, stúpol na odhadovaných 131 úmrtí z 513 podozrivých prípadov, uviedol konžský minister zdravotníctva Samuel Roger Kamba. Epicentrum epidémie sa nachádza v severovýchodnej provincii Ituri na hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom.
Dostupné diagnostické testy sú účinné pri detekcii tohto kmeňa eboly, ozrejmil predstaviteľ CDC. Centrum spolupracuje so štátnymi, miestnymi, kmeňovými a územnými zdravotníckymi orgánmi pri okamžitej izolácii pacientov, odbere vzoriek a testovaní podozrivých prípadov, dodal.
