Česko prijme nové opatrenia na obmedzenie zhromažďovania

Praha 25. septembra (TASR) - Nový český minister zdravotníctva Roman Prymula v piatok avizoval, že na budúci týždeň budú v Česku prijaté ďalšie opatrenia voči šíreniu koronavírusu, ktoré obmedzia zhromažďovanie a voľnočasové aktivity. Zatiaľ sa však nebudú prijímať reštrikcie v oblasti ekonomiky, informoval spravodajský server iDNES.cz.



"Teraz musíme zraziť túto vlnu. Počítam, že nám to potrvá tak dva mesiace, než sa dostaneme na prijateľné hodnoty. Potom budeme musieť v nejakom kombinovanom režime nárastu a poklesu vydržať do polovice budúceho roka. Tam by sme sa mohli dočkať svetla na konci tunelu," uviedol podľa ČT24 Prymula na tlačovej konferencii.



Podľa Prymulu je potrebné znížiť tzv. reprodukčné číslo, ktoré uvádza, koľko ľudí nakazí jeden infikovaný, pod hodnotu jedna. V súčasnosti toto číslo v ČR osciluje medzi hodnotami 1,3 a 1,4.



"Chceme ísť stratégiou rýchleho krátkodobejšieho zásahu než cestou salámovej metódy, ktorá by trvala týždne," vyhlásil šéf českého rezortu zdravotníctva.



Bližšie podrobnosti o chystaných obmedzeniach neuviedol. Zdôraznil však, že sa bude obmedzovať počet účastníkov len pri aktivitách, ktoré nemajú zásadný význam. Vplyv na ekonomiku by nové opatrenia podľa Prymulu nemali mať.



Minister označil za chybu "obrovské podcenenie" vážnosti epidémie v priebehu letných mesiacov, hlavne to, že ľudia nenosili rúška a vôbec nedodržiavali odporúčané opatrenia. Česko sa tak podľa neho dostalo do horšej situácie, než v akej sú momentálne niektoré veľké krajiny.



České ministerstvo zdravotníctva vydalo v piatok aktualizovaný semafor, mapujúci riziko nákazy po jednotlivých okresoch. Väčšina okresov ČR je v súčasnosti oranžová, čo znamená druhý stupeň rizika. Praha zostala na červenom, teda najrizikovejšom stupni. Zhruba 20 okresov je na prvom, zelenom stupni.



Naposledy sa pravidlá týkajúce sa zhromaždenia v ČR aktualizovali vo štvrtok. Na vonkajších športových akciách je aktuálne povolených len maximálne 2000 sediacich divákov, vo vnútri len 1000.