Prípad Kramného neobnovia, súd v Olomouci zamietol jeho sťažnosť

Praha 23. augusta (TASR) - Prípad Petra Kramného, ktorého odsúdili za vraždu manželky a dcéry počas dovolenky v Egypte, neobnovia. Vrchný súd v Olomouci zamietol Kramného sťažnosť proti rozhodnutiu ostravského krajského súdu, ktorý nepovolil obnovu konania v jeho kauze. Verdikt je tým právoplatný, informuje spravodajkyňa TASR na základe stanice ČT24 a webu TN.cz.



"Je to celkom predvídateľné rozhodnutie a poslednú šancu má Petr Kramný so sťažnosťou na Ústavnom súde," povedal Václav Peričevič zo spolku Šalamoun, ktorý sa Kramného dlhodobo verejne zastáva. Zdôraznil, že medzi rokmi 2018 a 2022 povolili obnovu konania len v jednom z 954 návrhov.



Podľa Kramného advokátky Jany Rejžkovej je možné, že sťažnosť na Ústavný súd podajú. "Zatiaľ neviem, či podáme sťažnosť na Ústavný súd, ale predpokladám, že to klient takto bude chcieť, takže je táto možnosť pravdepodobná," povedala pre televíziu Nova.



Petra Kramného v roku 2016 odsúdili za vraždu svojej manželky Moniky a osemročnej dcéry Kláry na 28 rokov väzenia. Podľa súdu ich v júli 2013 úmyselne usmrtil elektrickým prúdom v hotelovej izbe počas dovolenky v egyptskom letovisku Hurgada. Predtým sa špekulovalo o otrave z jedla, neskôr o tom, že žena s dievčaťom požili jed.



