ČR: Prípadov nákazy koronavírusom je dvakrát viac než pred týždňom

Praha 19. októbra (TASR) - Nákaza koronavírusom SARS-CoV-2 sa v Českej republike zrýchľuje. Za pondelok pribudlo 2521 nakazených, čo je takmer dvakrát viac než pred týždňom. V nemocniciach je 544 ľudí s covidom, čo je najviac od mája, informovala v utorok na svojom webe televízia ČT24.



Najviac prípadov na 100.000 obyvateľov majú v Moravsko-sliezskom kraji (172), najmenej v Královohradeckom kraji (30).



Ako uvádza Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS), v okrajových častiach republiky, najmä na Morave, evidujú "oblasti s rizikovou kumuláciou málo zaočkovaných obcí", ktoré by sa mohli neskôr na jeseň stať lokálnymi ohniskami nákazy.



COVID-19 sa v súčasnosti v ČR najviac šíri medzi mladými ľuďmi do 30 rokov a tými, ktorí nie sú plne zaočkovaní, pričom tieto skupiny sa do veľkej miery prekrývajú.



"Vysokú vírusovú záťaž vykazujú naďalej mladí ľudia vo veku pod 19 rokov, avšak zvyšuje sa aj počet novo zachytených infekcií vo vekových kategóriách 20 až 49 rokov," uviedol riaditeľ ÚZIS Ladislav Dušek.



V uplynulých týždňoch zaznamenali nárast počtu prípadov nákazy najmä u detí a mladistvých od 12 do 19 rokov.



Dušek zároveň tvrdí, že neočkovaní predstavujú 75 až 80 zachytených prípadov. Kontroverznou témou je, či k rýchlosti šírenia nepomáha to, že očkovaní sa netestujú, uvádza ČT24. Tento názor zastáva aj bývalý minister zdravotníctva Roman Prymula, podľa ktorého by na hromadných akciách mali testovať aj očkovaných.



ČT24 cituje aj tweet brnenského neurobiológa Omara Šerého, podľa ktorého je netestovanie očkovaných "zásadnou chybou".



"Problémom je, že ak sa vyskytne niekto pozitívny na koronavírus, tak sa hygiena pýta ľudí v jeho okolí, ktorí sa s ním stretli, či sú očkovaní. Ak sú očkovaní, tak sa netestujú, aj keď sú často pozitívni. Prečo? Pretože sa zase riadime nevedeckými postupmi," napísal Šerý.



Podľa ÚZIS zvýšenú mieru hospitalizácií spôsobuje aj vyčerpanie ochranného efektu vakcinácie, a to predovšetkým u seniorov, ktorí sa navyše očkovali ako prví.



Hoci počty nových prípadov a hospitalizovaných rastú, tento rok sú zhruba päťkrát nižšie ako vlani o tomto čase. Podľa Duška to súvisí s očkovaním a vysokou premorenosťou obyvateľstva. Kým vlani v októbri evidovali vyše 300 prípadov na 100.000 obyvateľov, aktuálne je to iba tretina. V nemocniciach bolo vlani s covidom približne 2200 ľudí a viac než 400 na jednotkách intenzívnej starostlivosti, teraz je iba 544 hospitalizovaných s covidom a 95 ľudí s týmto ochorením na JIS.