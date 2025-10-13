< sekcia Zahraničie
Česko privítalo prepustenie izraelských rukojemníkov
Militantné hnutie Hamas v pondelok prepustilo svojich posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdalo ich v dvoch vlnách pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža.
Autor TASR
Praha 13. októbra (TASR) - Česko privítalo prepustenie izraelských rukojemníkov, ktorých v zajatí v Pásme Gazy viac než dva roky držalo palestínske militantné hnutie Hamas. České ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti X v tejto súvislosti ocenilo rolu Spojených štátov, Egypta či Kataru. Končiaci premiér ČR Petr Fiala to označil za zásadný okamih a vyzdvihol aj úlohu amerického prezidenta Donalda Trumpa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Česko víta dnešné prepúšťanie izraelských rukojemníkov a pociťuje úľavu spolu s ich rodinami. Ide o míľnik v napĺňaní mierovej dohody... Teraz je potrebný udržateľný pokoj zbraní, plný prístup humanitárnej pomoci a zaistenie bezpečnosti Izraela,“ uviedol český rezort diplomacie.
Fiala označil prepustenie rukojemníkov za zásadný okamih. „Je dobre, že sa prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarilo vyrokovať prímerie, odovzdanie rukojemníkov a zároveň umožniť vstup humanitárnej pomoci do Gazy. Teraz je nevyhnutné, aby tento proces pokračoval a viedol k dlhodobému mieru,“ napísal na sieti X.
Militantné hnutie Hamas v pondelok prepustilo svojich posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdalo ich v dvoch vlnách pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). Do Izraela sa vrátili po 738 dňoch v zajatí. Izrael zas v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom prepustil vyše 1900 palestínskych väzňov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Česko víta dnešné prepúšťanie izraelských rukojemníkov a pociťuje úľavu spolu s ich rodinami. Ide o míľnik v napĺňaní mierovej dohody... Teraz je potrebný udržateľný pokoj zbraní, plný prístup humanitárnej pomoci a zaistenie bezpečnosti Izraela,“ uviedol český rezort diplomacie.
Fiala označil prepustenie rukojemníkov za zásadný okamih. „Je dobre, že sa prezidentovi Donaldovi Trumpovi podarilo vyrokovať prímerie, odovzdanie rukojemníkov a zároveň umožniť vstup humanitárnej pomoci do Gazy. Teraz je nevyhnutné, aby tento proces pokračoval a viedol k dlhodobému mieru,“ napísal na sieti X.
Militantné hnutie Hamas v pondelok prepustilo svojich posledných 20 žijúcich izraelských rukojemníkov a odovzdalo ich v dvoch vlnách pracovníkom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK). Do Izraela sa vrátili po 738 dňoch v zajatí. Izrael zas v rámci prvej fázy mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom prepustil vyše 1900 palestínskych väzňov.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)