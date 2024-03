Protestujúci v Prahe žiadali demisiu českej vlády

Praha 23. marca (TASR) – Niekoľko tisíc ľudí protestovalo v sobotu na Václavskom námestí v Prahe proti českej vláde. Podľa organizátorov z mimoparlamentnej strany PRO a spolku Česko proti chudobe stráca kabinet premiéra Petra Fialu dôveru občanov a tým aj mandát vládnuť. Na námestí sa zišli s vlajkami ČR, Ukrajiny a NATO aj odporcovia zhromaždenia. Informovala o tom spravodajská televízia ČT24, píše TASR.



Účastníci protestu kričali heslá ako "Demisiu" alebo "My chceme mier". Predseda strany PRO Jindřich Rajchl z pódia vyhlásil, že súčasná vláda ČR je "asociálna, protičeská" a mala by okamžite podať demisiu. Kritizoval tiež českého prezidenta Petra Pavla ako "hanbu krajiny".



"Nebudeme sa poklonkovať Bruselu a Washingtonu," povedal Rajchl, ktorý odmietol prijatie spoločnej európskej meny, klimatickú politiku EÚ, systém emisných povoleniek či chystaný zákaz spaľovacích motorov.



Podľa Českej televízie sa na pražskom námestí objavilo aj niekoľko slovenských vlajok. Rajchl tvrdí, že česká vláda poškodila vzťahy so Slovenskom, preto s účastníkmi protestu napísal otvorený list slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, ktorí mohli účastníci podpísať. Demonštrantom prečítali aj krátky pozdrav od exprezidenta Miloša Zemana.



Sobotňajšia akcia nadviazala na ti vlaňajšie protesty tých istých organizátorov. Po jednej z demonštrácií sa časť účastníkov pokúsila sňať z Národného múzea ukrajinskú vlajku. Rajchl tento týždeň na sociálnej sieti účastníkov žiadal, aby na vlajky Ukrajiny neútočili. Odmietol tiež, že ide o proruskú demonštráciu.