ČR: Protesty na Slovensku podporili aj stovky krajanov v Prahe i Brne

Praha 25. januára (TASR) - Stovky slovenských krajanov sa vo štvrtok zhromaždili pred veľvyslanectvom v Prahe a tiež na Námestí slobody v Brne, aby podporili protesty, ktoré proti novele Trestného zákona na Slovensku organizuje opozícia. Okrem diskusie pred schválením významných zmien od vlády žiadajú, aby išla príkladom v slušnosti či poskytovala informácie rovnocenne všetkým médiám, informuje spravodajkyňa TASR.



"Neviem, či sa nám všetkým podarí udržať spravodlivé Slovensko, ale som si istý, že ak sa to má podariť, všetci, čo sme tu spolu, nesmieme byť ticho a nesmieme byť pasívni," vyhlásil predseda spolku Pražská kaviareň, ktorý organizuje občianske protesty v Prahe. Podľa spolku pred slovenské veľvyslanectvo vo štvrtok prišlo najviac ľudí z doterajších troch protestov, ktoré organizovali. Počet odhadol na asi 400 ľudí.



V Brne sa na prvom proteste proti zmenám v Trestnom zákone zišlo vo štvrtok na Námestí slobody podľa organizátora Mareka Pravdu asi 300 ľudí. Podľa neho tiež vyjadrili nesúhlas s krokmi ministerstiev kultúry a životného prostredia, so zmenou medzinárodného smerovania krajiny či s výrokmi politikov, ktorí podľa ich slov znevažujú občanov SR a menšiny žijúce na Slovensku.



Protesty na Slovensku zvolali opozičné Progresívne Slovensko (PS), KDH a SaS proti novele Trestného zákona, ktorá predpokladá aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Opozícia žiada vládu, aby stiahla novelu z rokovania parlamentu a trvá na jej predložení do riadneho legislatívneho procesu vrátane medzirezortného pripomienkového konania.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)