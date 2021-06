Protiprávne sterilizované ženy v Česku dostanú nárok na odškodné

Praha 4. júna (TASR) - Česká Poslanecká snemovňa v piatok schválila v treťom čítaní odškodnenie žien protiprávne sterilizovaných medzi 1. júlom 1966 a 31. marcom 2012. Dostať majú jednorázovo 300.000 českých korún (približne 11.788 eur). Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.



"Som presvedčený, že tento zákon má odstrániť chybu komunistického systému. Nemá vôbec nič spoločné s tým, čo robili gynekológovia v tej dobe," povedal poslanec Bohuslav Svoboda (ODS).



Za príklad podľa Noviniek označil vtedajší stav medicíny, ktorá nepoznala opakované cisárske rezy. "Muselo sa to vyriešiť nejako inak, pretože tie ženy umierali," podotkol.



Komunistický poslanec Leo Luzar obvinil Slobodu z pokrytectva s tým, že náhrady platia až do roku 2012, teda viac ako 20 rokov po páde komunistického režimu, a preto podľa neho nejde "o prežitok".



Podľa Ligy ľudských práv sterilizovala československá vláda v rokoch 1970 – 1990 rómske ženy programovo ako súčasť politiky, ktorej cieľom bolo znížiť "vysokú, nezdravú" pôrodnosť rómskych žien. Túto politiku odsúdila Charta 77 a koncom 80. rokov ju rozsiahlym spôsobom zdokumentovali disidenti Zbyněk Andrš a Ruben Pellar.



Odškodné pripadne ženám, ktoré sterilizáciu podstúpili medzi 1. júlom 1966 a 31. marcom 2012. Pre sterilizáciu sa nemuseli podľa zdôvodnenia rozhodnúť slobodne, ale po presviedčaní alebo hrozbe odobratia detí či dávok.



Odškodnenie by sa mohlo týkať až 400 ľudí. Štát by teda mohol vyplatiť najviac 120 miliónov korún. Zákon ešte musí schváliť Senát.