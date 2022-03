ČR: Putinova kancelária vlastní luxusný komplex v Jevanoch pri Prahe

Praha 17. marca (TASR) - České úrady aktuálne riešia, ako naložiť s rozsiahlym majetkom ruského štátu na území ČR. Ide väčšinou o nevyužívané budovy a pozemky. Česká televízia (ČT) zistila, že kancelária ruského prezidenta Vladimira Putina vlastní v obci Jevany v okrese Praha-východ luxusný komplex.



Oplotený areál tvorí vila a ďalšie nehnuteľnosti. Patrí Ruskej federácii; zaradený je priamo pod Putinovu kanceláriu. Rozsiahly objekt je prázdny, jeho správca však tvrdí, že Rusko budovy stále využíva, hoci nie práve teraz.



Podľa zmluvy s moskovskou prezidentskou kanceláriou mala ruská nadácia Krocha ubytovávať v Jevanoch deti v rámci ozdravných pobytov. Miestni obyvatelia uvádzajú, že v uplynulých 20 rokoch žiadne takéto zájazdy v objekte neboli.



ČT tu namiesto toho v roku 2004 nakrútila skrytou kamerou rekreáciu bohatých ruských podnikateľov. Personál areálu vrátane šéfky Nadeždy Konovalovovej nemal v Česku pracovné povolenie. Po tom, ako na to ČT upozornila, odišla táto žena späť do Ruska.



Podobných objektov, ako je ten v Jevanoch, vlastní Rusko v Česku viac, a podľa ministerstva zahraničných vecí ČR je problémom práve ich priame vlastníctvo. "Sú na to treba vážne rokovania, ktoré však od prípadu Vrbětice veľmi viaznu," vysvetľuje riaditeľ diplomatického servisu Vladimír Zavázal.



Česko sa zaoberá aj ďalšími ruskými majetkami, napríklad časťou pražského parku Stromovka, ktorú ruská ambasáda zabrala v roku 1968 a na ktorú metropola vzniesla nárok už pri diplomatickej kríze okolo vrbětických výbuchov v roku 2014.



Česká vláda teraz s ohľadom na prijímané protiruské sankcie zostruje svoj postup. "Máme zmapovaný majetok najmä príbuzných poslancov ruskej Štátnej dumy. Hľadáme legislatívne nástroje tak, aby sme ten majetok mohli minimálne zmraziť," uviedol minister financií ČR Zbyněk Stanjura.