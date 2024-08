Rakušan sa dohodol s Agrofertom, zmaže príspevky o odpočúvaní

Praha 15. augusta (TASR) - Český minister vnútra a predseda hnutia STAN Vít Rakušan sa dohodol s holdingom Agrofert na mimosúdnom vyriešení ich takmer ročného sporu. On a jeho hnutie odstránia všetky príspevky, ktoré vyvolávali dojem, že holding Agrofert ich odpočúval. Uviedli to vo štvrtok v spoločnom vyhlásení, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Spor sa týkal kauzy takzvaných "šifrovaných telefónov". Médiá vlani v septembri priniesli informáciu, že šéf rezortu vnútra používal šifrovaný telefón s aplikáciou CryptoCult, ktorý údajne mali aj ľudia spojení s korupčnou kauzou Dozimetr týkajúcou sa manipulácie s verejnými zákazkami na pražskom magistráte. Hnutie ANO vtedy premiéra Petra Fialu vyzývalo, aby Rakušana odvolal.



Minister používanie telefónu vysvetlil tým, že pri zostavovaní vlády sa takto snažili chrániť pred možným odpočúvaním. "Snažili sme sa všetkými spôsobmi chrániť našu komunikáciu pred odposluchmi zo strany bezpečnostnej divízie Agrofertu, a to hlavne v citlivom čase medzi parlamentnými voľbami a vznikom vlády," uviedol vtedy Rakušan.



Koncern obvinenia odmietol a na Rakušana a hnutie STAN podal za poškodenie povesti žalobu. Šéf STAN na to reagoval, že si nie je vedomý poškodenia povesti koncernu, a dodal, že na súdne dokazovanie toho, aká je v skutočnosti povesť Agrofertu, je "zvedavý".



To sa nakoniec konať nebude, keďže minister otočil a s holdingom sa dohodli na mimosúdnom vyriešení sporu. "Vzhľadom na to, že tieto výroky sa ukázali ako nepodložené, dohodli sa účastníci sporu na tom, že Vít Rakušan a hnutie STAN odstránia z webu článok a príspevok obsahujúci napadnuté výroky," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)