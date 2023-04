ČR: Reálne riešenia z pódia nezaznievajú, reagoval Rakušan

Praha 17. apríla (TASR) - Argumenty demonštrantov, ktoré zaznievajú na protivládnych demonštráciách vrátane tej nedeľňajšej, neprinášajú reálne spoločenské riešenia. Vyhlásil to v pondelok český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nie sú tam návody na to, ako ľuďom, ktorí sa cítia ohrození, pomôcť. Naopak sa tam mnohokrát zneužívajú naratívy, ktoré zvádzajú vysokú infláciu na ukrajinskú vojnu, Európsku úniu a podobne," povedal šéf rezortu vnútra. Už len tieto podľa neho falošné argumenty svedčia o tom, že rečníci na pódiách neprinášajú návody a reálne riešenia problémov.



"Vo všeobecnosti samozrejme súhlasím s tým, že právo demonštrovať a vyjadrovať svoj názor v slobodnej spoločnosti je niečím celkom normálnym a bežným," uviedol Rakušan. Dodal, že každú riadne nahlásenú a organizovanú demonštráciu je potrebné brať do úvahy.



Minister sa polícii poďakoval za profesionálnu prácu počas celej akcie. "K žiadnym vážnym incidentom skutočne nedošlo, čo je pozitívna správa pre nás všetkých," doplnil.



Pokojný priebeh protestu ocenil aj český prezident Petr Pavel. "Ľudia majú právo na vyjadrenie svojho názoru. Ak sa to deje spôsobom, ktorý nenarušuje verejný poriadok, tak si myslím, že nie je dôvod sa proti tomu akokoľvek vymedzovať," komentoval včerajšiu demonštráciu prezident. K jej obsahu sa vyjadrovať nechcel.



Nedeľnú protivládnu demonštráciu zvolal predseda strany PRO Jindřich Rajchl. Podobne ako ďalší rečníci, aj on požadoval demisiu súčasnej vlády, pretože nesplnila požiadavky strany PRO, ktoré jej zaslala vo februári. Jednou z nich je, aby Česko prestalo posielať Ukrajine vojenský materiál.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)