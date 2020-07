RegioJet prerušil predaj cestovných lístkov do slovinskej Ľubľany

Praha 3. júla (TASR) – Dopravca RegioJet dnes prerušil predaj cestovných lístkov z českej metropoly Praha do slovinskej metropoly Lubľana a umožní aj bezplatné stornovanie už zakúpených lístkov. Dôvodom je nové obmedzenie pre vstup českých občanov do Slovinska, ktoré tamojšia vláda zaviedla v reakcii na nárast počtu nakazených ľudí v českých lokálnych ohniskách koronavírusu.



Vlakov na trase z Prahy do chorvátskeho prímorského mesta Rijeka sa prerušenie spojov netýka. Informoval o tom portál Novinky.cz s odvolaním sa na tlačovú správu RegioJetu.



Cestujúci do Chorvátska budú vlakom cez Slovinsko iba prechádzať, preto sa ich žiadne obmedzenia netýkajú – do Chorvátska a späť budú cestovať tak ako doposiaľ, uviedol hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj. Dodal, že žiadne obmedzenia neplatia ani pre cesty z Ľubľany do Česka a ďalších destinácií.



Prvý vlak RegioJetu na trase do chorvátskej Rijeky cez slovinskú Ľubľanu sa vydal do cieľa len v utorok 30. júna. Do cieľa dorazil na druhý deň v stredu s približne 550 turistami z Česka a Slovenska.



Tento pravidelný spoj Praha – Rijeka zastavuje ešte v Pardubiciach, Brne, Břeclavi a Bratislave.



Cesta vlakom z Prahy do Rijeky má podľa cestovného poriadku trvať 15 a pol hodiny. Z Rijeky potom dopravca rozváža turistov špeciálne nadväzujúcimi autobusmi priamo do cieľov ich dovolenky na chorvátskom pobreží, doplnil portál Novinky.cz.