Registrované partnerstvá by Česi mohli uzatvárať na každej matrike

Praha 12. apríla (TASR) - Registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia by sa mohli dať uzavrieť na každom matričnom úrade v Českej republike. Doteraz to bolo možné len na štrnástich matrikách v krajine. Zmena je súčasťou novely zákona o matrikách, ktorej návrh v stredu schválila vláda. Po rokovaní kabinetu to uviedol minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Vyhlásenie o vstupe do partnerstva bude možné na základe žiadosti uskutočniť na ktoromkoľvek mieste v správnom obvode príslušného matričného úradu, ako je to pri klasických svadbách.



Ide o odstránenie foriem znevýhodnenia osôb LGBTQ+ a ďalších menšín v spoločnosti, uviedlo ministerstvo vnútra. "Chceme týmto ľuďom uľahčiť život a odstrániť úplne zbytočné komplikácie. Táto novela zákona v praxi umožní, že partneri či partnerky už nebudú musieť cestovať do krajského mesta, ale vstúpiť do partnerstva budú môcť napríklad v obci, kde bývajú," povedal Rakušan.



Novela zákona tiež zavádza "e-matriku", teda elektronizáciu matričných úradov, ktorá prepojí informačné systémy v rámci digitalizácie štátnej správy.



Návrh novely zákona tiež v oblasti rodinného práva zníži vekovú hranicu detí, ktoré budú musieť poskytnúť svoj súhlas pri zmene ich mena, a to zo súčasných 15 na 12 rokov. Do matričnej knihy tiež bude možné zapísať aj zdrobnené či domácke mená.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)