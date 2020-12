Reprodukčné číslo vírusu v Česku už niekoľko dní rastie

Praha 11. decembra (TASR) – V Česku pribudlo vo štvrtok 5864 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Je to síce menej ako v stredu (6402), no zároveň o 1239 viac ako pred týždňom. Vyplýva to z informácií zverejnených v piatok ráno na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Do štatistík pribudlo aj zatiaľ 57 súvisiacich úmrtí, tento údaj sa však dopĺňa spätne aj niekoľko dní dozadu. Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa tak v ČR od vypuknutia pandémie zvýšil na 9341. V ČR sa vo štvrtok vykonalo 23 489 testov PCR, druhý deň za sebou je tak pozitívna približne štvrtina z nich.



Česko eviduje 62 036 aktívnych prípadov nákazy. Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 569 205 ľudí. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 497 828 osôb. Do piatka 8:00 bolo v nemocniciach hospitalizovaných 4429 pacientov, stav 550 z nich je vážny.



Česká vláda vo štvrtok po predchádzajúcom súhlase poslancov dolnej komory českého parlamentu predĺžila núdzový stav v krajine do 23. decembra. V prípade ďalšieho negatívneho vývoja vláda v pondelok zváži ďalšie sprísnenie opatrení. Podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného je veľmi pravdepodobné, že by sa tak mohlo stať ešte do Vianoc.



Skóre protiepidemického systému PES zostáva na 64 bodoch, šiesty deň sa tak drží na štvrtom stupni rizika, v platnosti je však tretí stupeň. Niekoľko dní rastie aj reprodukčné číslo vírusu, momentálne je na hodnote približne 1,2.