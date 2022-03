V Česku sa uvoľnia opatrenia súvisiace s nosením respirátorov

Praha 8. marca (TASR) - České ministerstvo zdravotníctva navrhne tamojšej vláde, aby bolo nosenie respirátorov od budúceho pondelka (14. marca) povinné už len v mestskej verejnej doprave vrátane taxislužieb či uzavretých kabín lanoviek, ako aj v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, akými sú napríklad domovy pre seniorov. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy spravodajského portálu iDNES.cz.



V súčasnosti sú v ČR respirátory povinné vo verejných vnútorných priestoroch vrátane pracovísk, obchodov či v MHD. Nutné je tiež ich nosenie v divadlách, kinách či v športových halách.



Respirátory by však aj po 14. marci zostali povinné aj v zariadeniach pre osoby so zdravotným postihnutím, v domovoch so zvláštnym režimom či v týždenných stacionároch.



Výnimky by mali podľa návrhu naďalej platiť napríklad pre deti v predškolskom veku, osoby s poruchou intelektu či mentálnych schopností, pre hospitalizovaných pacientov, klientov pobytových sociálnych služieb, ako aj vodičov verejnej dopravy. Nosiť respirátor nemusia ani tí, ktorým lekár vystaví potvrdenie, že to neumožňuje ich zdravotný stav.



Uvoľnenie protipandemických opatrení týkajúcich sa podmienok pre nosenie respirátorov avizoval koncom februára minister zdravotníctva Vlastimil Válek. Vláda ČR má o návrhu rezortu zdravotníctva rokovať v stredu.