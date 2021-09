Reštaurátori začali opravovať unikátny historický kolotoč na Letnej

Praha 24. septembra (TASR) – Českí reštaurátori začali opravovať drevenú konštrukciu historického kolotoča na pražskej Letnej. Táto atrakcia z konca 19. storočia, jedna z najstarších tohto druhu v Európe, nefunguje už 15 rokov, informovala v piatok Česká televízia.



Na letenskom kolotoči sa deti aj dospelí vozili 110 rokov. V roku 2004 už bol v tak veľmi zlom stave, že ho muselo Národné technické múzeum (NTM) zatvoriť. Pôvodne sa mal opäť roztočiť už pred štyrmi rokmi, príslušným úradom sa však dlho nedarilo nájsť vhodných reštaurátorov. Firmu napokon vybrali počas až uplynulého leta.



„Keďže je to unikát a pravdepodobne jediný exemplár takéhoto veku, tak sa nám za život už takáto nádherná realizácia zrejme nepošťastí," priblížil reštaurátor Jiří Kmošek.



Najvýraznejšie zásahy odborníkov do konštrukcie kolotoča sú vidieť na prvý pohľad. „Sú to tie svetlé časti, pretože používame čerstvé ihličnaté drevo na výmenu najviac poškodených prvkov," opísal situáciu Kmošek.



Táto fáza reštaurovania má byť hotová, vrátane nového náteru, do konca novembra. „Potom sa budú inštalovať kovové rolety, ktoré sa zachovali, a presunieme sa do interiéru stavby. Bude sa pracovať na elektroinštaláciách a oprave točne," spresnil reštaurátor.



Na budúci rok vo februári sa do interiéru kolotoča vráti aj 21 drevených koní po kompletnej renovácii. „Sú koncipované aj pre dospelých ľudí, tak ako tomu bolo v 19. storočí. V súčasnosti sú pripravené na osobu, ktorá má hmotnosť aj 120 kilogramov," uviedol riaditeľ NTM Karel Ksandr.



Peniaze na opravu sa vybrali vo verejnej zbierke. Prvé deti by sa znovu mohli zviesť na letenskom kolotoči na budúci rok v lete.