Český rezort diplomacie vyjadril protest ruskému veľvyslancovi
Rusko minulý týždeň pohrozilo útokmi na továrne na výrobu dronov v Európe, ktoré svoju produkciu dodávajú na Ukrajinu.
Autor TASR
Praha 20. apríla (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo v pondelok ruskému veľvyslancovi v ČR Alexandrovi Zmejevskému „dôrazný protest“ proti vyhrážkam, ktoré Moskva adresovala aj niektorým českým firmám. Rezort o tom informoval na svojom webe, podobnú rétoriku označil za neprípustnú, píše spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Podobná rétorika voči Českej republike, proti českým subjektom aj voči našim spojencom je absolútne neprípustná. Bolo pripomenuté, že je to ruská vojna proti Ukrajine, ktorá viedla k vážnemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie v Európe. Všetky formy pomoci, ktorú ČR poskytuje Ukrajine, majú pevné zakotvenie v medzinárodnom práve,“ uviedlo ministerstvo.
O predvolaní Zmejevského rozhodol šéf českej diplomacie Petr Macinka minulý týždeň. V pondelok dopoludnia ho podľa stanice ČT24 na ministerstve prijala riaditeľka európskej sekcie Hana Hubáčková.
Rusko minulý týždeň pohrozilo útokmi na továrne na výrobu dronov v Európe, ktoré svoju produkciu dodávajú na Ukrajinu. Ministerstvo obrany zverejnilo aj zoznam tovární na výrobu dronov a ich komponentov. Medzi nimi boli aj české firmy.
Podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev následne na sociálnych sieťach uviedol, že tento zoznam obsahuje „potenciálne ciele“ pre ruské ozbrojené sily. Dodal, že to, či sa tieto útoky stanú realitou, bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
