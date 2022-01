Česká ministerka obrany: Rezort by sa mal zamerať na modernizáciu

Praha 10. januára (TASR) - Česká ministerka obrany Jana Černochová v pondelok na tlačovej konferencii predstavila priority svojho rezortu na rok 2022. Zdôraznila, že ministerstvo by sa v nasledujúcom roku malo zamerať na modernizáciu armády a novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní.



Ministerka chce tiež predložiť návrh zákona o investičnom fonde pre obranu, ktorý by umožnil garanciu peňazí na viacročné financovanie armádnych nákupov. Fungovať by mohol začať koncom budúceho roku alebo v roku 2024. Doplnila, že inšpiráciou pre jeho vytvorenie je prvorepublikový fond obrany.



Černochová o podrobnostiach momentálne rokuje s ministrom financií Zbyňkom Stanjurom, s ktorým chce návrh zákona predložiť, informovala spravodajská stanica ČT24.



Černochová tiež pripomenula, že ešte tento rok je prioritou jej ministerstva zvýšiť nábor vojakov do armády. Ministerka plánuje vybudovať virtuálne náborové stredisko. Za ideálne považuje, aby ročne do armády vstúpilo 2000 nových vojakov. V súčasnosti je to podľa nej len 500 až 800 odvedencov.



Ministerka upozornila, že každý nový vojak stojí rozpočet milión korún; preto je potrebné vyčleniť potrebné peniaze. Tento týždeň chce o nábore hovoriť s náčelníkom generálneho štábu Alešom Opatom alebo so štátnym tajomníkom Petrom Vančurom. Za prioritu označila i nákup pásových bojových vozidiel pre pechotu.



Nová vláda si do programového vyhlásenia začlenila sľub, že Česko bude v roku 2025 vydávať na obranu dve percentá HDP. Černochová poznamenala, že nejde iba o záväzok v rámci NATO, ale aj o vnútorný dlh rezortu, ktorý presahuje 100 miliárd korún.