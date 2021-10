Český rezort zdravotníctva spáli ďalšie desaťtisíce vakcín AstraZenecy

Praha 30. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva ČR sa rozhodlo spáliť ďalšie desiatky tisíc proticovidových vakcín od spoločnosti AstraZeneca, ktorým na konci októbra končí dátum spotreby. Vyplýva to zo zistení stanice Rádiožurnál Českého rozhlasu (ČRo), ktorý o tom informoval v sobotu na svojom webe.



Väčšinu z uvedených vakcín však rezort zdravotníctva nemôže dohľadať. Podľa ministerstva je možné, že očkovacie látky sa nachádzajú v jednotlivých krajoch, v evidencii ich ale nemôže nájsť.



Dátum spotreby totiž skončí 55.000 dávkam vakcín od AstraZenecy. Rádiožurnál o tom informoval už v prvej polovici septembra a ministerstvo zdravotníctva toto číslo potvrdzuje. Odvtedy zdravotníci podľa údajov na webe rezortu podali zhruba tisíc dávok tejto vakcíny. Do spaľovní by tak malo zamieriť 54-tisíc dávok.



To však nesedí s údajmi ministerstva. "Vieme, že budeme likvidovať zhruba 21 tisíc dávok vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Budú po dátume expirácie a nie je možné ich ďalej použiť," potvrdil hovorca rezortu zdravotníctva Daniel Köppl s tým, že ďalších zhruba tisíc očkovacích látok ministerstvo zlikviduje, pretože ampulky sú nejakým spôsobom poškodené.



Ministerstvo však nevie, kde je zvyšných vyše 30.000 dávok, ktorým končí dátum spotreby. Pravdepodobne sa vraj môžu nachádzať napríklad v ordináciách praktických lekárov. V evidencii ich rezort však nemá, takže bez väčšieho auditu neexistujú presné informácie o tom, kde presne ich hľadať, uvádza ČRo.



Darovať vakcíny pred dátumom expirácie Česko však nemohlo. Ministerstvo zdravotníctva už skôr pre Radiožurnál uviedlo, že zákon "neumožňuje tieto vakcíny darovať, pretože v momente, keď sú vyňaté z kontrolovaného distribučného reťazca, počíta sa s tým, že budú použité".



Už v septembri v ČR zlikvidovali vyše 20.000 dávok vakcíny od AstraZenecy. Okrem vakcín od AstraZenecy ministerstvo zdravotníctva eviduje tiež 16.000 znehodnotených preparátov od spoločností Pfizer a BioNTech. Podľa zverejnených údajov nebola doteraz zlikvidovaná žiadna vakcína od spoločnosti Moderna. Počty znehodnotených očkovacích látok od firmy Johnson&Johnson v prehľade na webe ministerstva chýbajú.