ČR rozšírila karanténu na vracajúcich sa zo všetkých rizikových krajín

Praha 13. marca (TASR) - Česká vláda od piatka od 12.00 h rozšírila karanténu na občanov vracajúcich sa do Česka zo všetkých rizikových krajín. Úrady ich najnovšie určili 18. Pre portál iDNES.cz to v piatok potvrdil minister vnútra Jan Hamáček. Vláda už skôr vyhlásila v Česku núdzový stav. V ČR zaznamenali aktuálne 117 ľudí nakazených novým koronavírusom.



Podľa štvrtkového opatrenia vlády sú na zozname 18 rizikových krajín Čína, Taliansko, Irán, Južná Kórea, Španielsko, Nemecko, Francúzsko, USA, Švajčiarsko, Nórsko, Japonsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Británia, Belgicko, Rakúsko a Grécko.



Každý občan Českej republiky, ktorý sa vráti z niektorej z týchto krajín, musí ísť povinne do karantény, inak mu hrozí trest.



Aktuálne údaje v ČR ukazujú, že tam vyšetrili celkovo 2353 vzoriek, z nich bolo 117 pozitívnych, testuje 18 laboratórií. "V noci prišiel jeden pozitívny prípad z Juhomoravského kraja. Ďalšia aktualizácia bude o 14.00 h," napísal v piatok dopoludnia na Twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch, ktorého citoval portál iDNES.cz.