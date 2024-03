Česko rozšírilo sankčný zoznam o tri subjekty z proruskej siete

Praha 27. marca (TASR) - Česká vláda v stredu rozšírila vnútroštátny sankčný zoznam o dve fyzické a jednu právnickú osobu, ktoré sa snažili na území ČR vykonať vplyvovú operáciu v prospech Ruskej federácie. V stredu to oznámil český premiér Petr Fiala, informuje TASR podľa správy servera Novinky.cz



Na sankčný zoznam pribudli politik a podnikateľ Viktor Medvedčuk, spoločnosť Voice of Europe a politik Arťom Marčevskyj.



"Zasiahli sme proruskú sieť, ktorá sa snažila v Česku rozvinúť vplyvovú operáciu s vážnymi dôsledkami pre bezpečnosť Českej republiky a Európskej únie," uviedol Fiala na sociálnej sieti X. Upozornil, že činnosť skupiny siahala za hranice Česka a pôsobila aj v Európskom parlamente. Podľa českej diplomacie bolo jej cieľom narušovať územnú celistvosť, suverenitu a slobodu Ukrajiny.



Medvedčuk je úzko prepojený s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a v Česku sa prostredníctvom spoločnosti Voice of Europe snaží ovplyvňovať spoločenský diskurz, uviedli Novinky.cz



Na týchto aktivitách sa podieľal aj Marčevskyj, dodal Fiala. "Ukázalo sa, že Ruská federácia sa dlhodobo snaží ovplyvňovať demokratické procesy v Európe a my musíme urobiť všetko pre to, aby sme tomu zabránili," dodal.



Dôkazový materiál má podľa Fialu cez 300 strán. České ministerstvo zahraničných vecí na prípade spolupracovalo s Bezpečnostnou informačnou službou (BIS) a Finančným analytickým úradom, uvádza sa na webovej stránke rezortu diplomacie.



Doteraz sa na sankčnom zozname ČR nachádzali moskovský patriarcha Kirill, ruský podnikateľ Vladimir Jevtušenko a jeho syn Felix, manželia Rostislav a Olga Zorikovci a spoločnosť pre správu ruského majetku v zahraničí, ktorá spravuje ruské nehnuteľnosti v ČR vrátane tých, ktoré sa využívajú na diplomatické účely, pripomenul český portál. Na zozname bol aj podnikateľ Boris Obnosov, ale po zaradení na sankčný zoznam EÚ bol z neho vyradený.