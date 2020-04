Ruské veľvyslanectvo nebude používať adresu Námestie Borisa Nemcova

Praha 21. apríla (TASR) - Ruské veľvyslanectvo v Prahe začalo používať inú poštovú adresu na protest proti rozhodnutie mesta Prahy pomenovať námestie, na ktorom veľvyslanectvo sídli, po zavraždenom ruskom opozičnom politikovi Borisovi Nemcovovi. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Praha premenovala Námestie Pod Kaštany na Námestie Borisa Nemcova pred dvoma mesiacmi - na piate výročie vraždy popredného ruského opozičného politika.



Ruské veľvyslanectvo informovalo české ministerstvo zahraničných vecí, že novou oficiálnou poštovou adresou je Korunovační 36, predtým sídlo konzulárneho oddelenia, v rámci rozsiahleho komplexu veľvyslanectva.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí v marci kritizovala rozhodnutie mesta Praha a nazvala ho "absurdným". Podľa nej ide o miešanie sa do vnútorných záležitostí Ruskej federácie.



Ruské veľvyslanectvo je so 120 zamestnancami jedno z najväčších v Prahe.



Praha nie je prvým mestom, ktoré ulicu či námestie pomenovalo po Nemcovovi. Časť ulice pred ruským veľvyslanectvom pomenoval po Nemcovovi v roku 2018 Washington. K rovnakému kroku pristúpil neskôr aj litovský Vilnius. Rovnomenné námestie má neďaleko ruského veľvyslanectva aj Kyjev.



Boris Nemcov sa stal obeťou vraždy v noci z 27. na 28. februára 2015 v centre Moskvy, neďaleko kremeľských hradieb a Červeného námestia. Jeho prívrženci sú presvedčení, že vražda súvisí s Nemcovovou politickou činnosťou, kritikou ruského prezidenta Vladimira Putina či zasahovania Ruska do vývoja udalostí na Ukrajine.