Rusi protestujú proti zavedeniu Dňa pamiatky obetí invázie z roku 1968

Praha 19. decembra (TASR) - Ruský rezort diplomacie sa v stredu ohradil voči nedávnemu rozhodnutiu českých senátorov o zavedení Dňa pamiatky obetí invázie z augusta 1968. Podľa Moskvy takýto krok neprispeje k spolupráci Ruska a Českej republiky, informoval server iDNES.cz.



Senát Parlamentu ČR 4. decembra v rámci novely o štátnych sviatkoch rozhodol, že do zoznamu významných dní ČR bude zaradený 21. august ako Deň pamiatky obetí invázie vojsk Varšavskej zmluvy do vtedajšieho Československa z roku 1968.



Novelu, ktorú predložilo 90 poslancov zo všetkých klubov okrem Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM), podpísal aj prezident ČR Miloš Zeman.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu schválenie uvedeného pamätného dňa označilo za veľké sklamanie. Podľa neho tento krok odporuje ustanoveniam česko-ruskej zmluvy z roku 1993, ktorá deklarovala vzájomné odhodlanie urobiť hrubú čiaru za problematickou minulosťou.



"Snaha Prahy znovu sa vracať k udalostiam starým pol storočia s cieľom zapojiť ich do súčasného politického kontextu... sotva napomôže úspešnému priebehu dvojstrannej spolupráce," uvádza sa vo vyjadrení ruského rezortu diplomacie, z ktorého citovala agentúra TASS.



Noc z 20. na 21. augusta 1968, keď do vtedajšej ČSSR vtrhli vojská armád Varšavskej zmluvy, patrila podľa predkladateľov novely českého zákona k najtragickejším dátumom modernej československej histórie. Invázia a následná okupácia podľa nich znamenala koniec demokratizačných snáh o reformu socialistického systému v Československu, ale aj veľké obete na životoch nevinných civilistov.