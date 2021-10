S očkovaním detí od päť do jedenásť rokov súhlasí polovica Čechov

Praha 18. októbra (TASR) – Viac ako polovica Čechov súhlasí s očkovaním detí vo veku od piatich do jedenástich rokov proti koronavírusu. Vyplýva to z bleskového prieskumu agentúry Median pre Český rozhlas (ČRo). Verejnoprávne médium zverejnilo dáta v pondelok na svojom spravodajskom portáli iRozhlas.cz



Zber odpovedí sa uskutočnil v období od 12. do 13. októbra na vzorke 1027 respondentov. Opýtaní odpovedali na hypotetickú otázku, keďže vakcíny sú v Česku momentálne schválené len pre deti staršie ako dvanásť rokov.



„Rozhodne áno" odpovedalo v prieskume 21 percent respondentov. „Skôr áno" na očkovanie detí povedalo 29 percent opýtaných. S očkovaním detí „rozhodne nesúhlasí" 25 percent a „skôr nie" 17 percent respondentov. K téme sa nevedelo vyjadriť 8 percent.



ČRo v tejto súvislosti oslovil Daniela Dražana s Českej vakcinologickej spoločnosti (ČLS JEP). Ak budú podľa neho všetky „stanoviská kladné", očkovanie malých detí by sa mohlo v Česku spustiť koncom roka. Konzorcium Pfizer/BionTech zverejnilo štúdie, podľa ktorých je ich očkovacia látka pre malé deti vhodná.



„Vakcína je dostatočne imunogénna, to znamená, že vytvára protilátky rovnakým spôsobom ako dávka pre dospelých vytvára protilátky u ľudí nad 16 rokov. Dozvedeli sme sa, že má rovnaké nežiaduce účinky. To znamená, že je rovnako bezpečná," spresnil pre ČRo Dražan.



Český rozhlas pripomenul, že niektoré štáty už proti ochoreniu COVID-19 očkujú. Napríklad Čína schválila vakcínu od firmy Sinovac pre deti od troch rokov.