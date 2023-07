Pavel: Česko sa bude významne podieľať na rozširovaní útvaru NATO v SR

Praha 11. júla (TASR) - Česká republika sa bude podľa prezidenta Petra Pavla významne podieľať na rozširovaní útvaru NATO na Slovensku. Prispeje jedným zmiešaným práporom priamo na území SR a ďalším práporom, ktorý bude dislokovaný na území ČR. Český prezident to vyhlásil v utorok pred začiatkom aliančného summitu vo Vilniuse, informuje spravodajkyňa TASR.



"Na Slovensku, tak ako inde, sa bude prítomnosť zvyšovať na stupeň 'dostupná brigáda'. Česká republika sa na tom bude významne podieľať, pretože sa bude zúčastňovať jedným zmiešaným práporom priamo na Slovensku, jedným práporom, ktorý bude dislokovaný na území ČR, plus podstatnou časťou štábu a podporných jednotiek," oznámil Pavel.



O zodpovednosť za rozširovanie prítomnosti NATO na Slovensku sa bude Česko podľa prezidenta pravdepodobne deliť ešte s jedným silným partnerom. "V rokovaní je Španielsko, uvidíme, ako to dopadne," dodal Pavel. V Lotyšsku a v Litve zostane počet českých vojak rovnaký.



Posilňovanie východného krídla NATO je súčasťou nových aliančných plánov kolektívnej obrany a tiež jednou z hlavných tém aktuálneho summitu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)