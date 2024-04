ČR sa musí ospravedlniť opozičnému hnutiu SPD za spojenie s xenofóbiou

Praha 10. apríla (TASR) - Česká republika sa musí ospravedlniť opozičnému hnutiu Sloboda a priama demokracia (SPD) za to, že ho ministerstvo vnútra spojilo s extrémizmom a takzvanou nenávisťou na základe predsudkov. Obvodný súd pre Prahu 7 v stredu vyhovel v plnom rozsahu žalobe SPD, v ktorej sa hnutie domáhalo ospravedlnenia. Na základe správy stanice ČT24 a servera Novinky.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rezort v správe o extrémizme za druhý polrok roku 2020 podľa Noviniek uviedol, že najvýznamnejším zoskupením medzi extrémistickými skupinami s dominujúcim xenofóbnym prvkom je hnutie SPD. Proti tomuto zaradeniu sa hnutie ohradilo a rozhodlo sa súdne brániť.



"Preukázalo sa, že SPD je legitímny demokratický subjekt," tlmočila reakciu predsedu SPD Tomia Okamuru na rozhodnutie pražského súdu hovorkyňa hnutia Barbora Šťastná.



Vtedajší minister vnútra Jan Hamáček na sociálnej sieti X v minulosti odmietol, že by došlo k zneužitiu správy v politickom boji, ako to tvrdil Okamura. "Správu o extrémizme odborníci z ministerstva vnútra nepíšu na politickú objednávku, ale na základe faktov," napísal v roku 2021.



Štát má podľa rozsudku ospravedlnenie zverejniť na webových stránkach ministerstva vnútra a doručiť ju tiež SPD. Hovorkyňa rezortu Hana Malá uviedla, že ministerstvo sa najskôr podrobne oboznámi s písomným odôvodnením rozsudku a potom zváži podanie odvolania.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)