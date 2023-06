ČR sa počas predsedníctva vo V4 zameria na medziľudské vzťahy a biznis

Praha 21. júna (TASR) - Česko sa chce počas predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, ktoré v júli prevezme po Slovensku, zamerať na témy medziľudského stretávania, prepájania ekonomík a vojnu na Ukrajine. V stredu to uviedol český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Heslom českého predsedníctva bude podľa Lipavského slogan "V4 for Citizens" (V4 pre občanov). Prvou z oblastí, ktorú si Česko stanovilo na nasledujúci rok ako prioritnú, je medziľudské stretávanie. "Sú to krajiny, ktoré obývajú rovnaký región, zdieľame rovnaké problémy, takže chceme tieto aktivity podporovať," vysvetlil Lipavský. Ďalšou prioritnou oblasťou bude infraštruktúra a prepájanie ekonomiky a biznisu. "A tá tretia téma, ktorej sa nedá vyhnúť, je téma ruskej vojny proti Ukrajine," dodal.



Na jeseň sa uskutočnia parlamentné voľby okrem Slovenska aj v Poľsku. "To samozrejme znamená, že budú noví partneri a nové vlády. Na druhej strane máme pripravený kalendár aktivít a bude to reflektovať aj politickú realitu v týchto krajinách," povedal Lipavský s tým, že nejde o nič neobvyklé.



Vyšehradská skupina je neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych štátov - Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. Jeho cieľom je nachádzať spoločné pozície v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja a hospodárskej a kultúrnej spolupráce.



Na bratislavský summit predsedov vlád krajín V4 príde budúci týždeň aj český premiér Petr Fiala. Toto rokovanie ukončí predsedníctvo Slovenska vo V4 a od 1. júla ho na rok prevezme Česko. Premiéri budú rokovať o vojne na Ukrajine, energetickej bezpečnosti, zelenej transformácii, ale aj o programe českého predsedníctva.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)