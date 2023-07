ČR sa pripojila k vyhláseniu skupiny G7 o podpore Ukrajiny

Praha 12. júla (TASR) - Česko sa pridalo k stredajšiemu vyhláseniu skupiny G7 o podpore Ukrajiny a zároveň vyzvalo ďalšie štáty, aby sa pripojili k úsiliu o zaistenie slobodnej a nezávislej Ukrajiny. Uviedol to český úrad vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Český premiér Petr Fiala deklaráciu privítal. "Uistil som našich ukrajinských priateľov aj našich partnerov z krajín G7, že sa ČR k deklarácii a najmä k jej napĺňaniu náležite pripojí," reagoval hneď po jej zverejnení Fiala. Jeho kabinet potom na stredajšom rokovaní rozhodol o pristúpení ČR k dokumentu.



Ako uviedol úrad vlády, signatári vo vyhlásení deklarujú záväzok a jednotu v trvalej podpore Ukrajiny v jej boji za slobodu, nezávislosť, demokraciu a suverenitu. Každý zo signatárov bude s Kyjevom spolupracovať na konkrétnych dlhodobých bezpečnostných záväzkoch a dohodách, ktorých cieľom je posilniť obranyschopnosť, ekonomickú stabilitu a reformné snahy Ukrajiny.



Súčasťou dokumentu je tiež prísľub urobiť maximum pre to, aby bolo Rusko potrestané za vojnové zločiny spáchané na Ukrajine. Štáty tiež prisľúbili ďalší nátlak na Rusko formou sankcií či kontrol vývozu.



Okrem toho česká vláda v stredu schválila založenie Fondu Ukrajina, ktorý pomôže českým firmám získať poistenie na vývoz tovaru na Ukrajinu. Firmy, ktoré tam aktuálne vyvážajú tovar, nemajú z dôvodu pravidiel poisťovní od začiatku ruskej invázie prístup k poisteniu platobných rizík. Ich krytie preto prevezme Exportná garančná a poisťovacia spoločnosť (EGAP). Do vzniknutého fondu štát vloží 239 miliónov korún (približne desať miliónov eur) a EGAP ďalších 100 miliónov korún (vyše štyri milióny eur).



Český premiér zdôraznil, že spoločne so Spojeným kráľovstvom a Poľskom je ČR jednou z prvých krajín, ktoré chcú týmto spôsobom pomôcť zachovať obchodné vzťahy s Ukrajinou. "Fond Ukrajina tak pomôže českým firmám aj v následnej rekonštrukcii zničenej infraštruktúry (na Ukrajine) po skončení konfliktu," dodal Fiala.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)