ČR sa s Dánskom a Holandskom dohodla na dodávaní munície pre Ukrajinu

Praha/Brusel 17. októbra (TASR) - Česko sa s Dánskom a Holandskom dohodlo na pokračovaní dodávok munície pre Ukrajinu aj v roku 2025. Na sociálnej sieti X to vo štvrtok napísal český premiér Petr Fiala. Cieľom podľa jeho slov je, aby sa Ukrajina dokázala ruskej agresii brániť aj naďalej, informuje spravodajkyňa TASR.



"Spoločne s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a predsedom holandskej vlády Dickom Schoofom sme sa dohodli na ďalšej podpore nášho aj ukrajinského obranného priemyslu a na pokračovaní dodávok munície na Ukrajinu aj v roku 2025, aby sa dokázala Ukrajina aj naďalej brániť nekončiacej ruskej agresii," uviedol Fiala. V záujme bezpečnosti celej Európy vyzval na vytrvanie v podpore Ukrajiny aj ďalšie štáty.



V spoločnom vyhlásení premiéri uvádzajú, že vďaka spolupráci ich krajín, ktorá trvá už dva roky, dokázali Kyjevu doručiť množstvo vojenského materiálu a tento rok presvedčiť ďalšie štáty, aby sa k nim pripojili, čím vznikla takzvaná česká muničná iniciatíva.



Tá spočíva v snahe ČR urýchlene zohnať muníciu pre Ukrajinu z mimoeurópskych štátov, pričom na Západe hľadá spojencov na jej financovanie. Podľa skoršieho vyjadrenia Fialu sa do nej pripojili dve desiatky štátov. Cieľ doručiť Kyjevu 500.000 kusov delostreleckej munície do konca tohto roka je podľa neho na dobrej ceste, tisícky nábojov sú na Ukrajinu doručované každý týždeň.



"Naša pomoc Ukrajine nemôže skončiť tento rok. Muničná iniciatíva musí pokračovať aj v roku 2025. Naše krajiny už finalizujú ďalšie konkrétne projekty na dodávky munície s kalibrom 155 mm v rámci iniciatívy a tiež munície s inými kalibrami na bilaterálnej báze," uviedli premiéri vo vyhlásení.



V dokumente tiež zdôraznili, že pre všetkých partnerov, ktorí už sú do muničnej iniciatívy zapojení, ale aj pre nových, je kľúčové, aby politici čo najrýchlejšie rozhodli o vyčlenení financií na nákup tejto munície. Len tak sa podľa nich zabezpečia stabilné a predvídateľné dodávky aj v prvých mesiacoch budúceho roka.



Budúci rok bude podľa premiérov ČR, Dánska a Holandska kľúčový pre Ukrajinu a jej boj za slobodu a suverenitu, ale aj pre celú Európu a hodnoty slobodného sveta.