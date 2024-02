ČR sa zapojila do operácie proti aktivitám ruských tajných služieb

Praha 16. februára (TASR) - Česko sa zapojilo do medzinárodnej operácie proti aktivitám ruských tajných služieb v kyberpriestore. V piatok to oznámil český premiér Petr Fiala. Vojenské spravodajstvo (VZ) v tlačovej správe uviedlo, že išlo o zásah proti aktérovi spájanému s ruskou vojenskou spravodajskou službou GRU, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Bezpečnosť je naša priorita. Musíme brániť náš kybernetický priestor a so spojencami a partnermi reagovať na globálne hrozby. Preto sa aj ČR aktívnym zásahom zapojila do medzinárodnej operácie Dying Ember miernej proti aktivitám ruských tajných služieb," napísal Fiala. Kľúčom k zaisteniu bezpečnosti je podľa neho vzájomná dôvera a schopnosť pružne spolupracovať.



Podľa českého Vojenského spravodajstva operáciu viedli Spojené štáty. "Operácia spočívala v uskutočnení opatrení proti globálnej infraštruktúre kompromitovaných routerov zneužívaných aktérom APT28, spájaným s ruskou vojenskou spravodajskou službou GRU," priblížila vojenská tajná služba.



Kompromitované servery boli podľa VZ zneužívané proti významným cieľom v ČR aj v zahraničí, vrátane spojencov v NATO a tiež proti Ukrajine. "VZ uskutočnilo aktívny zásah spočívajúci v úprave nastavení časti infraštruktúry napadnutých zariadení," spresnilo Vojenské spravodajstvo.



Česká ministerka obrany v reakcii na to upozornila, že Rusko nevedie len konvenčnú vojnu na Ukrajine, ale v kybernetickom priestore dlhodobo bojuje aj proti ČR.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)