Schôdzu snemovne o obrannej dohode s USA sprevádzajú obštrukcie

Praha 27. júna (TASR) - Poslanecká snemovňa českého parlamentu začala v utorok popoludní schôdzu, na ktorej sa má schvaľovať dohoda o obrannej spolupráci so Spojenými štátmi (DCA). Poslanci však ani do večera neschválili program zasadnutia – expremiér Andrej Babiš (ANO) žiadal prednostne rokovať o migračnej reforme EÚ a predseda opozičného hnutia SPD Tomio Okamura strávil pri rečníckom pulte tri a pol hodiny so svojimi návrhmi programu, informuje TASR.



Ako píše server Novinky.cz, nateraz nie je jasné, kedy by snemovňa mohla o zmluve hlasovať. Tá pritom mala byť prvým bodom programu schôdze. Poslanci si medzičasom schválili možnosť rokovania aj po polnoci.



Dohoda s USA však s najväčšou pravdepodobnosťou v snemovni prejde, keďže má podporu vládnej koalície aj časti hlavného opozičného hnutia ANO vrátane jeho šéfa Andrej Babiša. Okamura je zas presvedčený, že dohoda umožní zriadenie cudzích vojenských základní v ČR, a požaduje referendum o tejto otázke.



Pred budovou snemovne v utorok protestovalo proti zmluve niekoľko desiatok ľudí. Demonštráciu zvolalo hnutie SPD spolu s mimoparlamentnou Trikolórou, akciou DOST a iniciatívou Nie základniam.



Okamurove výhrady odmietol predseda zahraničného výboru snemovne Marek Ženíšek z TOP 09. "Zmluva neznamená automaticky základne v ČR. Osobne by som sa cítil bezpečnejšie, keby to tak bolo, ale táto zmluva nie je o tom. Upravuje právne a technické podmienky," citujú ho Novinky.



Dohodu za českú vládu podpísala v máji vo Washingtone ministerka obrany Jana Černochová. Ako zdôraznila, v prípade spáchania trestného činu budú môcť amerických vojakov podľa zmluvy súdiť v Česku podľa miestneho právneho poriadku. "To je posun oproti súčasnému stavu, kde jurisdikčná právomoc je jednoznačne na strane USA," dodala.