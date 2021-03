Sčítanie obyvateľstva Česka zastavili pre technické problémy

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 27. marca (TASR) - Český štatistický úrad (ČSÚ) v sobotu po niekoľkých hodinách pozastavil elektronické sčítanie obyvateľstva po tom, ako sa vyskytli problémy so sčítacím formulárom. Ten je od dopoludnia nedostupný a zatiaľ nie je jasné, kedy by sa mohol výpadok skončiť. Informovali o tom spravodajské servery Českej televízie a Českého rozhlasu.Sčítanie ľudu, domov a bytov sa v ČR začalo o polnoci, od približne 8.00 h sa však nebolo možné prihlásiť do elektronického formulára ani jedným z viacerých možných spôsobov.ČSÚ uviedol, že registruje veľké zaťaženie systému, hovorkyňa sčítania Jolana Voldánová však ubezpečila, že údaje ľudí, ktorí sa už sčítali, nie sú ohrozené.Predseda ČSÚ Marek Rojíček neskôr pre Rádiožurnál Českého rozhlasu povedal, že ak niekomu systém spadol ešte počas vypĺňania údajov pred ich odoslaním, bude musieť začať odznova. Kedy sa prevádzku podarí obnoviť, nedokázal podľa vlastných slov odhadnúť.Rojíček následne na mimoriadnej tlačovej konferencii spresnil, že príčinou výpadku je chyba v jednom z modulov, ktorá spôsobila zahltenie databázových serverov.Sčítanie prebieha v Česku v prvej výlučne on-line fáze do 9. apríla. Väčšina obyvateľov podľa očakávaní štatistického úradu využije elektronickú formu. Papierové formuláre budú k dispozícii od 17. apríla do 11. mája.Sčítanie po desiatich rokoch sa týka všetkých českých občanov s trvalým pobytom vo vlasti, ako aj cudzincov, ktorí majú v ČR trvalý pobyt alebo prechodný pobyt viac ako 90 dní. Účasť je povinná, pri odmietnutí hrozí pokuta.