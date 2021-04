Šéf ČSSD navrhne Babišovi odvolanie šéfa českej diplomacie Petříčka

Praha 12. apríla (TASR) - Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček končí vo funkcii. Predseda jeho Českej sociálnodemokratickej strany (ČSSD) a vicepremiér Jan Hamáček navrhne v pondelok predsedovi vlády Andrejovi Babišovi jeho odvolanie. Nahradiť by ho mal súčasný minister kultúry Lubomír Zaorálek. Informovali o tom v nedeľu večer české médiá.



Hamáček sa podľa denníka Právo v nedeľu s Petříčkom stretol a oznámil mu svoj zámer odvolať ho a zároveň požiadať Babiša, aby ho do vymenovania nového ministra poveril riadením rezortu diplomacie. Sám Petříček následne pre Deník N potvrdil, že sa o svojom odvolaní dozvedel práve na tejto schôdzke s Hamáčkom.



Na post ministra zahraničných vecí ČR by sa podľa zhodných správ českých médií mal vrátiť Zaorálek, ktorý túto funkciu zastával v rokoch 2014 - 2017. Vedenie rezortu kultúry by mal prevziať poslanec ČSSD Jan Birke.



Koniec Petříčka na poste šéfa diplomacie sa očakával, pripomína server Novinky.cz. Petříček sa tento týždeň na zjazde ČSSD, kde kritizoval spoluprácu vo vláde s Babišovým hnutím ANO, uchádzal o post predsedu strany. V piatkovom hlasovaní však neuspel, keď mandát obhájil Hamáček, ktorý už vtedy odvolanie Petříčka nevylúčil.



Odchod Petříčka z vlády žiadal v uplynulých týždňoch aj český prezident Miloš Zeman. V nedeľu pritom pre Blesk.cz vyhlásil, že by jeho "prípadné odvolávanie neodďaľoval".