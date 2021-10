Šéf taiwanskej diplomacie Joseph Wu bol českom v Senáte

Praha 27. októbra (TASR) - Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu v stredu navštívil Česko. Popoludní rokoval s predsedom Senátu Parlamentu Českej republiky (PČR) Milošom Vystrčilom. Ten mu odovzdal medailu za jeho príspevok k rozvoju česko-taiwanských vzťahov a za obhajobu demokracie a slobody.



„Rokovali sme o ďalších možnostiach vzájomnej hospodárskej spolupráce. Venovali sme sa aj kyberbezpečnosti... Jedným z dôvodov nášho stretnutia je aj to, že (Wuovi) bola udelená Strieborná medaila predsedu Senátu PČR," vyhlásil Vystrčil na tlačovej konferencii, ktorú Senát prenášal na svojej internetovej stránke.



„Možno nás delia tisíce míľ, ale spájajú nás spoločné vízie a hodnoty," vyhlásil Wu. Šéf taiwanskej diplomacie zároveň na sociálnej sieti Twitter zverejnil fotografiu, ako so šéfom Senátu pije pivo.



„Miloš Vystrčil bol taký láskavý, že mi predstavil českú pivnú kultúru. Poháre sa musia umyť a vychladiť a jantárový nektár sa má piť špeciálnym spôsobom. Na zdravie priateľstvu Taiwanu a Česka," napísal Wu na Twitteri.



Wuovu návštevu v Česku Peking odsúdil. Čínske veľvyslanectvo v Prahe vo vyhlásení zverejnenom na svojej internetovej stránke napísalo, že český Senát poskytuje platformu pre separatistické aktivity súvisiace s nezávislosťou Taiwanu.



„Senát Parlamentu Českej republiky a ďalšie inštitúcie napriek dôraznému postoju čínskej strany trvali na tom, že povolia návštevu (Wua) v Českej republike a poskytnú mu platformu pre separatistické aktivity... Podstata a vplyvy takéhoto konania sú neblahé. Čínska strana to odsudzuje, vyjadruje rozhodný nesúhlas a urobí legitímne a nevyhnutné kroky," napísal zastupiteľský úrad Pekingu.



Taiwanský minister zahraničných vecí v utorok navštívil aj Bratislavu, kde sa zúčastnil sa na ekonomickom fóre GLOBSEC. Išlo o apolitickú návštevu. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin však minulý týždeň uviedol, že Peking bude pozorne sledovať „pobehovanie" taiwanského šéfa diplomacie.



Čínska vláda považuje demokratický Taiwan s jeho vlastnou autonómnou vládou za súčasť pevninskej Číny. Peking v poslednom čase zvýšil vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušil vzdušný priestor tejto krajiny, aby tak prinútil predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu. Taiwan na čele so svojou demokratickou vládou však vyhlasuje, že je nezávislou krajinou, ktorá bude brániť svoju slobodu.