Šéfa českej armády Řehku by mal vystriedať jeho zástupca
Premiér Andrej Babiš dodal, že za Hlaváča hlasovali všetci okrem ministra obrany Jaromíra Zůnu.
Autor TASR
Praha 18. mája (TASR) - Novým náčelníkom Generálneho štábu Armády ČR (GŠ AČR) by sa mal stať prvý zástupca súčasného náčelníka Karla Řehku, ktorým je Miroslav Hlaváč. V pondelok to schválila česká vláda. Premiér Andrej Babiš dodal, že za Hlaváča hlasovali všetci okrem ministra obrany Jaromíra Zůnu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Zůna vláde navrhol štyroch kandidátov, ako budúceho náčelníka armády však preferoval niekoho iného než Babiš, ktorý na tlačovej konferencii potvrdil, že minister obrany hlasoval ako jediný proti. Premiér považuje výber Hlaváča za logickú voľbu, keďže v armádnej hierarchii je hneď pod Řehkom.
„Je to prirodzený nástupca aj z hľadiska hierarchie v armáde. Má obrovské skúsenosti a myslíme si, že je to ideálny kandidát. A v rámci kariérneho poriadku, keďže je prvý námestník súčasného náčelníka GŠ, je to pre mňa prirodzená voľba. Dôležité je, či sa s tým stotožní pán prezident, ktorý musí tento návrh vlády potvrdiť,“ povedal Babiš. Zůna sa na tlačovej konferencii nezúčastnil a k výberu sa nevyjadril ani na sociálnych sieťach.
Predseda vlády dodal, že prezidentovi už ohľadom výberu volal. Petr Pavel sa v posledných týždňoch vyjadril, že zo štyroch kandidátov nemá konkrétnu preferenciu, všetkých označil za kompetentných. Mená navrhnutých kandidátov okrem Hlaváča nie sú verejne známe.
Hlaváč je trojhviezdičkový generál (generálporučík), tri roky je zástupcom Řehku. Strednú vojenskú školu študoval v Martine, vysokú školu vo Vyškove a následne si ďalšie vzdelanie doplnil aj v Holandsku, vo Veľkej Británii či v Spojených štátoch. V armáde začal slúžiť v roku 1983 pri delostrelectve. Má za sebou niekoľko zahraničných misií napríklad na Balkáne a bol tiež veliteľom jednotky v Afganistane. Získal mnoho vyznamenaní.
Jeho nomináciu považuje za dobrý výber aj exministerka obrany Jana Černochová. Českú armádu podľa jej slov veľmi dobre pozná, rozumie jej potrebám a zabezpečí prirodzenú kontinuitu. „Armáda potrebuje stabilitu, jasné velenie a pokračovanie modernizácie. Generál Hlaváč je človek, ktorý dokáže prijať zodpovednosť a ktorý to zvládne,“ napísala na sociálnej sieti X.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
