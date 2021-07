Senát ČR schválil návrh zákona o odškodnení obetí nútenej sterilizácie

Praha 22. júla (TASR) – Senát Parlamentu Českej republiky schválil vo štvrtok návrh zákona, ktorý protiprávne sterilizovaným ženám udeľuje právo na finančné odškodnenie. Informoval o tom spravodajský server iDnes.cz.



Nová právna norma sa týka žien, ktoré podstúpili sterilizáciu medzi 1. augustom 1966 a 31. marcom 2012. Ide o obdobie od začiatku platnosti zákona o zdraví ľudu do prijatia novej normy pre zdravotnícke zákroky, pripomína iDnes.cz.



Žiadosť o odškodné môžu podľa návrhu ženy podať od budúceho roka a budú na to mať tri roky, povedala senátorom spoluautorka zákona, poslankyňa a vládna splnomocnenkyňa pre ľudské práva Helena Válková. Zákon podľa nej navyše zakazuje skartáciu zdravotnej dokumentácie týchto žien po dobu desiatich rokov.



Odškodnenie, ktoré nebude podliehať zdaneniu, by sa mohlo podľa autorov poslaneckej predlohy týkať zhruba 400 ľudí. Štát by teda mohol vyplatiť na odškodnenie asi 120 miliónov českých korún (4,7 milióna eur), keďže každá žena má podľa návrhu právo na 300.000 českých korún (11.700 eur).



Česká Poslanecká snemovňa tento návrh schválila začiatkom júla. Norma po schválení senátom poputuje na podpis prezidentovi Milošovi Zemanovi.



Podozrenie na nútené sterilizácie v Česku, a to predovšetkým rómskych žien, zverejnilo v roku 2004 Európske centrum pre práva Rómov. Desiatky žien sa potom prihlásili verejnému ochrancovi práv a niektoré sa obrátili aj na súdy. Vládny výbor proti mučeniu navrhol zaviesť odškodné už v roku 2006. V roku 2009 sa za nezákonné zákroky vtedajší vládny kabinet ospravedlnil.



„V bývalom Československu boli sterilizované tisíce, prevažne rómskych, žien. Boli nútené podpisovať formuláre o súhlase, často počas pôrodu alebo keď sa zotavovali z cisárskeho rezu. V mnohých prípadoch im nebolo povedané, čo podpisujú. Išlo o hrubé porušenie ich práv vrátane práva nebyť mučený alebo týraný, Je to hanebná kapitola história krajiny," povedala výskumníčka organizácie Amnesty International pre ČR Barbora Černušáková.



„Dnešné hlasovanie konečne stanoví cestu k spravodlivosti pre tých, ktorí prežili nezákonné sterilizácie. Tieto odvážne ženy museli celé desaťročia žiť s traumou, ktoré im spôsobili štátne úrady, napriek tomu sa však nikdy nevzdali boja za svoje práva, dodala Černušáková."



„Zákon o odškodnom pre mňa po všetkých tých rokoch boja znamená veľa. Aj keď sa nám vláda v roku 2009 ospravedlnila, nestačilo to. To, čo ma stále motivovalo, boli ostatné ženy, ktoré podstúpili sterilizáciu a museli s tým žiť," povedala aktivistka Elena Goralová, ktorú sterilizovali bez jej vedomia.



„Žiadne peniaze nám nevrátia šancu mať viac detí, ale kompenzácia je pre spravodlivosť dôležitá. Za všetky tie roky sa stalo veľa vecí. Starli sme a niektoré z nás zomreli, ale stále som si hovorila: nemôžeš to nechať tak," dodala Goralová.