Senát ČR schválil sankčný zákon proti porušovaniu ľudských práv

Praha 1. decembra (TASR) — Návrh národného sankčného zákona, ktorý zavádza možnosť reštrikcií proti organizáciám a režimom, porušujúcim ľudské práva, schválil vo štvrtok Senát, horná komora Parlamentu ČR. Za prijatie zákona sa vyslovilo 58 zo 60 prítomných senátorov. Dolná komora, Poslanecká snemovňa, ho schválila v polovici októbra. Podpísať ho ešte musí prezident Miloš Zeman, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Nový zákon namierený proti zahraničným spoločnostiam a cudzincom, ktorí sa v Česku dopustia závažného protiprávneho konania, umožní zabrániť dotknutým osobám vstúpiť na územie ČR, zakázať pobyt alebo zmraziť majetok.



"Mám veľkú radosť, že niekoľko rokov práce sa vyplatilo a ČR bude môcť trestať porušovanie ľudských práv efektívnejšie," napísal na sociálnej sieti Twitter český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Z dôvodu jeho účasti na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Lodži ho vo štvrtok v Senáte zastupoval podpredseda vlády Ivan Bartoš.



Podľa Bartoša práve Lipavský od roku 2019 najvýraznejšie tento zákon presadzoval. "(Zákon) pomôže v boji za ľudské práva, v boji proti tyranom, autoritárom a ich oligarchickým štruktúram," dodal Bartoš.



Zápis na zoznam bude prebiehať tak, že rezort zahraničných vecí najprv podá návrh na zaradenie danej skupiny či osoby na sankčný zoznam EÚ. Ak by daný subjekt nebol na tento zoznam zapísaný do jedného mesiaca od podania návrhu, ministerstvo ho po rozhodnutí vlády zapíše na vnútroštátny sankčný zoznam. "Dáva nám to nástroj, ktorý môžeme použiť, ak by napríklad ten proces z EÚ bol niekým úmyselne zdržiavaný alebo brzdený," vysvetlil Bartoš.



Jan Lipavský si v novembri v Londýne prevzal Magnitského cenu za svoje aktivity pri schvaľovaní českého "Magnitského zákona" o ľudských právach.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)